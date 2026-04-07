India pide a su ciudadanía en Irán buscar refugio "ante la rápida evolución" del conflicto

"Ante la rápida evolución de la situación en Irán, se aconseja a los nacionales indios que se encuentran actualmente en Irán que permanezcan donde están, se refugien en el lugar y eviten nuevos desplazamientos", escribió el ministerio en un comunicado.

La diplomacia india subrayó que cualquier movimiento hacia los cruces fronterizos debe realizarse únicamente "en estrecha coordinación con la embajada de la India en Teherán".

Este aviso oficial llega poco después de que el presidente Trump afirmase que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no cumple con el plazo de las 20.00 hora de Washington (00.00 GMT del miércoles) para abrir el estratégico estrecho de Ormuz.

La embajada de la India en Teherán dictó instrucciones de seguridad tras la nueva amenaza de Trump, pidiendo a los ciudadanos que eviten instalaciones eléctricas y militares, así como pisos superiores de grandes edificios.

"Los ciudadanos indios que aún se encuentren en Irán deben permanecer donde están durante las próximas 48 horas, evitando todas las instalaciones eléctricas y militares, así como los pisos superiores de los edificios de varias plantas, permaneciendo en el interior de sus viviendas", escribió en la red social X.

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La advertencia coincide con el bombardeo estadounidense a objetivos militares en la isla iraní de Jarg y la suspensión de actividades ferroviarias en varias ciudades del país tras las alertas emitidas por Israel.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, alrededor de 624.000 ciudadanos indios han regresado ya al país desde la región de Asia Occidental desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.