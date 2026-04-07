Irak condena a muerte a 11 personas por terrorismo y pertenencia al Estado Islámico

Las once personas, encontradas culpables por el Tribunal Penal Central, formaron una "célula terrorista", "se unieron a la entidad terrorista a través de las redes sociales y sus páginas personales" y "planificaron ataques contra instituciones estatales", dijo la nota.

El comunicado no especificó la fecha de su detención, el desarrollo del juicio o si de hecho cometieron atentados o solo planificaron acciones violentas, si bien subrayó que "recibieron entrenamiento especializado en la fabricación de artefactos explosivos y el uso de drones para atacar instituciones estatales con fines terroristas".

Irak ha condenado a muerte y ejecutado en la horca en los últimos años a decenas de presuntos miembros del EI, un grupo que controló amplias zonas de Irak entre 2014 y 2017, año en el que fue derrotado territorialmente en este país árabe.

La última ejecución masiva tuvo lugar a finales de mayo pasado contra ocho personas condenadas por delitos similares.

También a principios de ese mismo mes, otras 11 personas fueron ejecutadas en un solo día por cargos similares.

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Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado que esas ejecuciones tienen lugar después de que los condenados sean declarados culpables de cargos de terrorismo "demasiado amplios y vagos" y tras un proceso judicial con "una alarmante falta de transparencia".