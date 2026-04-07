Israel afirma que respetará el alto el fuego entre EEUU e Irán, según el diario Haaretz

La publicación señaló que "una fuente israelí" que no identificó dijo que Tel Aviv "respetará el alto fuego con Irán", aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo anunciado en la madrugada de este miércoles.

Según el diario, la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado "haber logrado más objetivos en la guerra" antes de la entrada en vigor de un alto el fuego.

Trump anunció en redes sociales que había decidido aplazar por dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz.

Adicionalmente anunció el inicio de un alto el fuego con Irán durante este periodo de tiempo en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de autoridades paquistaníes.

El presidente estadounidense dijo que mantuvo conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que "contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán".

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"¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio", añade el texto.

En respuesta, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con EEUU.

"Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas", subrayó el jefe de la diplomacia iraní.

Irán también adelantó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.