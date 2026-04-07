Israel bombardea un séptimo puente sobre el río libanés Litani

"Este ataque se suma a otros seis ataques previos contra cruces sobre el río Litani desde el inicio de la operación León Rugiente", detalló hoy el Ejército en un comunicado.

Desde hace más de un mes y en paralelo a la guerra con Irán, Israel mantiene una intensa ofensiva aérea y terrestre contra el Líbano, que ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 1,2 millones de personas.

Además, la semana pasada, tanto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron sus intenciones de ocupar militarmente la región meridional del país, que va desde la divisoria de facto hasta el río Litani, lo que representa el 8 % de la extensión de Líbano.

En este nuevo escenario, los vecinos de varias aldeas principalmente cristianas se resisten a marcharse en medio de la guerra, pese a las amenazas de una nueva invasión a largo plazo.

Israel ya invadió el sur del Líbano en 1978, 1985, el verano de 2006 y 2024, además de la gran invasión que duró dieciocho años iniciada con la guerra de 1982.

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Mientras, el balance de muertos de esta ofensiva israelí ronda ya los 1.500, entre ellos 130 niños, y el de heridos supera los 4.600, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.