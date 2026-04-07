Italia bloquea el barco de la ONG Sea-Watch tras rescatar a 44 migrantes

"Italia detiene nuestro barco de rescate 'Aurora' a pesar de que hay 71 personas desaparecidas desde el horrible naufragio de Semana Santa en el Mediterráneo", informó la ONG en un comunicado.

Asimismo, precisan que se enfrentan a una multa "de entre 2.000 y 10.000 euros", mientras que la duración exacta de la retención del buque se comunicará en los próximos días.

El 'Aurora' desembarcó el pasado sábado en la isla italiana de Lampedusa (sur) a 44 migrantes que llevaban cinco días atrapados en una plataforma petrolífera en el Mediterráneo central.

La portavoz de Sea-Watch, Giulia Messmer, denunció que durante los días en que los migrantes permanecieron en la estructura "ningún Estado europeo acudió en su ayuda".

Las autoridades italianas han inmovilizado el buque en virtud del llamado Decreto Piantedosi, que obliga a las organizaciones civiles de rescate a informar a las autoridades libias sobre sus operaciones.

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La normativa, impulsada por el ministro del interior, Matteo Piantedosi, obliga también a los buques a solicitar el desembarco inmediatamente después de cada rescate y a cumplir la asignación por parte de las autoridades del puerto para el desembarco de las personas rescatadas.

La ONG sostiene, sin embargo, que la detención del Aurora es "ilegal" y cuestiona la base de esta normativa: "Quien criminaliza el rescate está eligiendo conscientemente la muerte por encima de la vida humana".

"¿Por qué informaríamos a milicias que abusan, torturan y secuestran a personas que buscan seguridad?", cuestionó la organización, que insistió en que los tribunales italianos declararon que Libia "no es un lugar seguro" para las personas en tránsito.

Según Sea-Watch, en la última década se han documentado más de 70 incidentes de violencia grave en el Mediterráneo central atribuidos a actores libios, incluidos disparos contra embarcaciones de rescate y migrantes.

Solo en 2025, añade, se registraron más de 20 episodios de este tipo, la mayoría vinculados a la llamada Guardia Costera libia, se añade en la nota.

"Meloni, puedes intentar detenernos pero seguiremos ganando en los tribunales", concluyó la ONG.

El Ejecutivo italiano mantiene un pulso con los tribunales italianos a raíz de varias sentencias que han frenado o anulado medidas clave de su política migratoria, especialmente su plan de externalización de la gestión de solicitantes de asilo a centros construidos en Albania.

En los últimos meses, Meloni ha cargado contra una "parte politizada de la magistratura", acusando a los jueces de obstaculizar sistemáticamente su lucha contra la inmigración irregular tras fallos que han impedido expulsiones o han obligado al Estado a indemnizar a migrantes y organizaciones civiles.