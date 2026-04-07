Iván Cepeda no dijo que se convertiría en "cabecilla de las FARC" si pierde las elecciones

En redes sociales como Facebook, Instagram y Threads circula una pieza gráfica con una fotografía del candidato del Pacto Histórico junto a la frase: "Iván Cepeda dice: si no gano las elecciones, seré el cabecilla de las farc más temido del mundo (sic)", en referencia a la extinta guerrilla colombiana, cuyas disidencias operan en el país.

El contenido se acompaña de un logotipo que reza "Cali es Cali Oficial".

"Por fin se le cayó la mascara a esta judas mitómano hipócrita cepeda guerrillero (sic)", comenta un perfil que difunde el contenido.

HECHOS: No existen rastros de la supuesta frase de Cepeda en medios de comunicación ni en sus redes sociales. El contenido que circula en línea es un montaje que suplanta la identidad de un portal informativo local, como lo prueba una búsqueda inversa de imagen que conduce al material original.

En primer lugar, ningún medio de comunicación ha informado sobre las declaraciones atribuidas al candidato presidencial del Pacto Histórico, como lo prueba una búsqueda avanzada en línea con la frase difundida en redes sociales.

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Tampoco hay rastros de esta declaración en los archivos de la Agencia EFE.

Al realizar una búsqueda avanzada en X enfocada en rastrear publicaciones en el perfil de Cepeda, no se encontraron rastros de dicha frase ni de pronunciamientos similares.

De hecho, esta búsqueda localizó diferentes publicaciones en las que Cepeda criticó aquellos señalamientos que lo tildan de haber tenido vínculos en el pasado con la guerrilla de las FARC, extinta tras la firma de un acuerdo con el Gobierno en 2016. De hecho, Cepeda participó como facilitador del proceso de paz entre ambas partes.

Por su parte, una búsqueda inversa de imágenes conduce al material original, una publicación realizada por el portal "Cali es Cali OFICIAL" el 27 de marzo de 2026.

Este contenido coincide visualmente con el difundido en línea, tanto en la fotografía de Cepeda, como en el logotipo del medio y la presencia de una fotografía del presidente colombiano Gustavo Petro.

La pieza se acompaña de la frase "Iván Cepeda admite que 'ha habido corrupción' en el gobierno Petro".

El comentario que acompaña la publicación no hace mención a las extintas FARC ni a amenazas del candidato de izquierdas.

No es la primera vez que circulan contenidos que falsamente buscan vincular a Cepeda con grupos criminales. En el pasado EFE Verifica ya desmintió que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara a Cepeda de tener vínculos con el narcotráfico.

En conclusión, es falso que el candidato oficialista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, amenazara con convertirse en "cabecilla de las FARC" si pierde las elecciones del 31 de mayo. No existen rastros de dichas declaraciones, difundidas a través de un fotomontaje a una pieza de redes sociales de un portal informativo.