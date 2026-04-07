Jack White se suma de último minuto al cartel del Festival de Coachella

El anuncio llegó de sorpresa después de que la organización del encuentro hiciera públicos los horarios en los que se llevarán a cabo las actuaciones musicales, que este año incluyen a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

White fue añadido con set de 45 minutos el sábado a las 15.00 hora local, lo que ha sido considerado un horario poco usual para una estrella de gran trayectoria, tomando en cuenta que su última aparición en Coachella, hace 11 años, fue como cabeza de cartel.

El festival se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026, en el Empire Polo Club en Indio, California, y aún no está claro si el autor de 'Seven Nation Army' también formará parte de las actuaciones del segundo fin de semana.

En 2025, grandes estrellas como Ed Sheeran y la banda de rock Weezer fueron anunciados de forma similar como artistas invitados de último momento en horarios por la tarde.

Con la publicación de los horarios también se anunció que 'Radiohead Motion Picture House: Kid A Mnesia', la activación de la agrupación británica Radiohead, estará disponible durante los tres días.

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Se trata de una película de gran formato de 75 minutos "compuesta por miles de fragmentos creados por Thom Yorke y Stanley Donwood durante la grabación de 'Kid A' y 'Amnesiac': bocetos, pinturas, collages, grabaciones de audio y notas manuscritas", escribió la organización.