Kiev dice haber dañado un 30 % de los depósitos de crudo del puerto ruso de Ust-Luga

El jefe de este departamento que forma parte del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania había publicado horas antes una foto de una infraestructura en llamas con el siguiente mensaje en cuenta de Telegram: "El puerto de Ust-Luga en la región de la Federación Rusa de Leningrado fue atacado de nuevo".

Las autoridades rusas informaron el martes de un nuevo ataque ucraniano de madrugada contra la región de Leningrado -en el norte de Rusia- en la que fueron derribados 22 drones.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques de larga distancia contra terminales portuarias, refinerías y otras infraestructuras energéticas rusas vinculadas a las exportaciones de crudo con las que Moscú financia en gran parte su maquinaria de guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, alabó en su discurso a la nación de anoche la efectividad de estos ataques y vinculó su importancia a la crisis en el mercado internacional de petróleo provocada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

Ese conflicto ha incrementado los precios del crudo y ha llevado a Washington a dictar una moratoria en sus sanciones a Rusia para evitar un mayor encarecimiento de este recurso.

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"Países productores, entre ellos Rusia, pueden ahora ingresar más (dinero por la venta de petróleo). Nuestros drones y misiles limitan la capacidad de Rusia para hacerlo. Agradezco a nuestros militares su precisión", dijo Zelenski en su discurso, en el que insistió en que "sólo las pérdidas financieras significativas obligarán a Rusia" a plantearse poner fin a la guerra.

Según confirmó el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, la semana pasada, algunos Gobiernos de los que depende Ucrania en esta guerra le han pedido que detenga esta campaña de ataques para que no se deteriore más la situación del mercado energético internacional.

Ucrania no ha aceptado estas peticiones y mantiene sus bombardeos contra instalaciones energéticas rusas casi a diario, y Zelenski ha propuesto a Rusia una tregua en este tipo de ataques que Moscú por el momento rechaza.

Kiev aspira a que se celebre cuanto antes una nueva ronda de las negociaciones trilaterales con Rusia y EE.UU. para buscar una salida negociada al conflicto que empezaron a comienzos de este año.

La última reunión programada debió haberse celebrado a comienzos de marzo pero fue aplazada de forma indefinida por el estallido de la guerra de Irán.

Según Zelenski, Ucrania está dispuesta a que la reunión se celebre en cualquier momento y en cualquier escenario que no sea Rusia, pero los mediadores estadounidenses han rechazado hasta ahora salir de Washington mientras dure la guerra y Rusia se niega a enviar a sus negociadores a EE.UU.

Budánov, el jefe de gabinete de Zelenski, dijo recientemente que los mediadores de EE.UU. para la guerra, Steve Witkoff y Jared Kushner, podrían llegar a Kiev justo después de que se celebre la Pascua ortodoxa este 12 de abril para dar un nuevo impulso a las negociaciones.

Sería la primera visita a Kiev de ambos allegados de Trump, que sí han visitado ya Moscú en su capacidad de mediadores.

Zelenski había propuesto previamente a los negociadores estadounidenses que viajen a Kiev y Moscú para reunirse con los dirigentes de ambos bandos si no es posible por el momento celebrar otra reunión a tres en un lugar neutral.

El presidente ucraniano dijo en su discurso de anoche que su administración está en contacto todos los días con la del presidente Donald Trump y destacó que se está trabajando en el documento que pide Kiev para que EE.UU. ofrezca garantías de seguridad vinculantes a Ucrania para la posguerra.

Zelenski aspira a conseguir este compromiso de EE.UU. antes de firmar cualquier acuerdo de paz con Rusia.

Para poner fin a la guerra, Moscú exige a Kiev que le entregue la parte de la región ucraniana del Donbás que las fuerzas del Kremlin no han conseguido tomar en su invasión, pero Kiev considera esta condición inaceptable.