La Bolsa de Fráncfort cae 1,06 % al acercarse el fin del ultimátum de Trump a Irán

Berlín, 7 abr (EFE).- La Bolsa de Fráncfort cayó un 1,06 % este martes, primer día de negociación en Alemania tras el receso de Pascua, en que Israel y Estados Unidos siguieron atacando objetivos en Irán, entre ellos la isla de Jarg, la principal terminal petrolera del país, a pocas horas de que venza el ultimátum dado por el presidente Donald Trump para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.