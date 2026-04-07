La Bolsa española cae un 0,64 % por la incertidumbre sobre el ultimátum de Trump a Irán

El selectivo español, IBEX 35, perdió 111,6 puntos y se situó en los 17.444,3. En lo que va de año, el índice acumula una subida del 0,79 %.
Las pequeñas ganancias con las que abrió la sesión lo llevaron a situarse por encima de los 17.800 puntos y subir un 1,44 % en el inicio.
Pese a ello, las declaraciones de Trump, que hoy reiteró el ultimátum, y la apertura en negativo de Wall Street provocaron que el mercado español se diera la vuelta y comenzara a registrar pérdidas hasta el final de la jornada bursátil.
El precio del crudo mantiene su escalada y, al cierre de los mercados europeos, el barril de brent se encarecía un 1,1 %, hasta los 110,98 dólares mientras el petróleo intermedio de Texas subía un 3,83 % para cotizar en 116,72 dólares.