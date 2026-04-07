Las víctimas migrantes en el Mediterráneo se acercan al millar en sólo tres meses de 2026

Sólo en el Mediterráneo central, la ruta con mayor siniestralidad, se han registrado 765 víctimas, un 150 % más que en el mismo periodo de 2025 y una de las cifras más altas desde que se elaboran estadísticas completas desde 2014, indicó la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

OIM añadió que sólo en los últimos 10 días se han reportado unos 180 muertos o desaparecidos en el Mediterráneo, incluido el de una embarcación que se hundió el 5 de abril tras salir de Tajura (Libia) con unas 120 personas a bordo, de las que 80 están en paradero desconocido.

Sólo se han recuperado dos cadáveres, mientras que 32 supervivientes fueron rescatados por un buque mercante y un remolcador para ser posteriormente trasladados a la isla de Lampedusa por la Guardia Costera italiana.

"Necesitamos esfuerzos más firmes y coordinados para impedir que traficantes y redes de contrabando exploten a personas vulnerables, así como para ampliar las vías seguras y regulares, de modo que nadie se vea obligado a emprender estos mortales viajes", subrayó la directora general de la OIM, Amy Pope.

La organización también advierte que la capacidad de búsqueda y rescate sigue siendo insuficiente, por lo que insta a una mayor coordinación para salvar vidas en el mar, y a ampliar las vías legales de migración para reducir la utilización de rutas peligrosas.

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En todo el año 2025 al menos 1.745 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo, un descenso del 32 % en relación con 2024.

Sus rutas, especialmente la central, siguen siendo las más letales del mundo, con 33.220 fallecidos o desaparecidos desde 2014, según las estadísticas de la OIM.