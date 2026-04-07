Liberado el pesquero iraní secuestrado en Somalia tras la presión de la Operación Atalanta

La Operación Atalanta, cuyo cuartel general está ubicado en la Base Naval de Rota (Cádiz, sur de España), confirmó este martes la liberación del pesquero 'Alwaseemi', de bandera iraní el pasado 5 de abril.

"El pesquero de bandera iraní fue finalmente abandonado por el grupo pirata en la costa noroeste de Somalia, tras ser presionado por los recursos de Atalanta", en una operación en la que se priorizó "la seguridad de los rehenes" y que combinó maniobras de contención con recursos terrestres y aéreos de la fuerza naval europea, junto con una estrecha y coordinación con las fuerzas de la policía marítima somalí en tierra, según la fuente.

Tras la liberación, las fuerzas de Atalanta abordaron el barco pesquero para garantizar la seguridad y el estado de la tripulación, a la que proporcionó alimentos, agua y atención médica y recabaron pruebas e información sobre el incidente para presentarlas en el caso de que los piratas sean detenidos y enjuiciados.

El pasado 24 de marzo, la Operación Atalanta, una fuerza naval europea que desde 2008 está desplegada en el Océano Índico Occidental para proteger el tráfico marítimo de la piratería, entre otras misiones, fue informado del secuestro del "dhow" irani, una embarcación pesquera de velas triangulares.

Por su forma de actuar, se sospechó que los piratas iban a usar el pesquero como buque nodriza, para adentrarse en alta mar e intentar piratear embarcaciones de mayor tamaño.

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El Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCIO) contactó con los buques que operaban en la zona para que evitaran transitar en un radio de 200 millas náuticas alrededor de la posición del "dhow" secuestrado y acercó a la zona a dos buques

Dos días después, uno de los buques de la Operación Atalanta localizó el "dhow" al sureste de Mogadiscio, mantuvo una posición de cobertura y envió sus medios aéreos para recabar información de la situación a bordo.

Desde el 30 de marzo aislaron al buque secuestrado. "Se ha frustrado cualquier posibilidad de piratear una embarcación de mayor tamaño", informó la fuente en una nota de prensa.

"La colaboración con las fuerzas regionales e internacionales en la zona, incluyendo la Policía de Somalia, el Comando Conjunto de Operaciones Español, las Fuerzas Armadas de Seychelles e INTERPOL, ha sido clave para el seguimiento continuo del incidente", concluyó.