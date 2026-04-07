Loma Negra, el mayor fabricante de cemento de Argentina, cambia de dueños

Según una nota remitida este martes por Loma Negra a los mercados, el cambio de manos se produjo como consecuencia del plan de recuperación judicial (reestructuración de deudas) llevado adelante por Intercement Participações (ICP), liderada por la firma brasileña Mover y que controla en forma indirecta la mayoría de las acciones de la fabricante argentina de cementos.

Como parte de este proceso, los accionistas de ICP aprobaron un aumento de su capital social y la salida de Mover como accionista.

Las nuevas acciones fueron suscritas por acreedores de ICP: Latcem (liderada por Mindlin, 38,7 %), el fondo estadounidense Redwood (26,7 %), el fondo chileno Moneda (24 %) y la aseguradora estadounidense Cigna (4,9 %).

Fundada en 1926 por el empresario Alfredo Fortabat, Loma Negra produce y comercializa cemento, cal y hormigón, entre otros productos.