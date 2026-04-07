Macron anuncia la puesta en libertad de dos franceses retenidos en Irán

"Cécile Kohler y Jacques Paris están libres y de camino a Francia, tras tres años y medio de cautiverio en Irán. Esto supone un alivio para todos nosotros y, por supuesto, para sus familias", declaró el jefe de Estado francés en un mensaje en sus redes sociales.

Macron dio las gracias a las autoridades de Omán "por sus esfuerzos de mediación, a los servicios estatales y a los ciudadanos que se movilizaron incansablemente y contribuyeron así a su regreso".

Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, indicó que Kohler y Paris, una pareja de profesores, "finalmente han salido de Irán y son definitivamente libres".

Ambos, según el jefe de la diplomacia europea, le expresaron en una conversación telefónica su "emoción y alegría" por regresar pronto a su país y volver a ver a sus seres queridos.

"Nos enorgullece el arduo trabajo realizado por los equipos del Quai d'Orsay (sede del Ministerio de Exteriores) para lograr este resultado. Agradecemos a nuestro embajador y al personal en Teherán, quienes, en condiciones extremadamente difíciles, garantizaron la seguridad de nuestros ciudadanos y su salida segura de Irán", añadió Barrot.

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El ministro hacía alusión así al hecho de que la pareja ha residido durante los últimos meses en las instalaciones de la legación diplomática francesa en Teherán tras salir en noviembre pasado de la prisión de Evin.

Los dos franceses habían sido liberados entonces bajo fianza pero sin poder salir del país, dos semanas después de que Francia liberara a una iraní detenida en París desde febrero pasado.

Kohler, profesora de literatura de 40 años, y su pareja, Jacques Paris, de 70, estuvieron encarcelados en Irán desde el 7 de mayo de 2022, último día de un viaje turístico a ese país. La justicia iraní les había condenado a más de 30 años de prisión por cargos de espionaje para Francia, colaboración con Israel y conspiración contra la seguridad nacional.

Su salida de prisión se produjo dos semanas después de que Francia pusiera en libertad condicional a la ciudadana iraní Mahdie Esfandiari, de 39 años, detenida en París en febrero de 2025 por supuestamente promover el terrorismo en redes sociales. Había sido condenada en febrero pasado por un tribunal de París a un año de prisión y a la prohibición de entrar en territorio francés.

Francia había presentado en mayo de 2025 una demanda contra Irán ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya por la detención de los dos profesores, a los que París consideraba "rehenes de Estado", denuncia que retiró a finales de septiembre pasado.

Irán ha sido acusado por países occidentales de usar a presos con doble nacionalidad y extranjeros como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, una práctica calificada de "diplomacia de los rehenes" por otras naciones y organizaciones de derechos humanos.