Mamdani da un paso para cerrar la cárcel de Rikers con nueva unidad de salud para presos

La unidad, destinada a presos con necesidades médicas complejas, cuenta con 104 camas y ofrece servicios especializados, incluidos oncología, cardiología y neurología, que no requieren hospitalización, pero que presentan riesgos mayores en un entorno carcelario tradicional.

Servicios de Salud Penitenciaria seguirá siendo el principal proveedor clínico, trabajando en coordinación con los especialistas de Bellevue, según un comunicado de Mamdani.

El alcalde destacó que este centro representa un cambio fundamental en la forma en que la ciudad atiende a las personas encarceladas, pasando de un sistema caracterizado por demoras a uno basado "en la dignidad, el acceso y la prevención".

"La apertura de este nuevo centro clínico en el hospital Bellevue marca el inicio del cierre de la cárcel de Rikers Island, no con promesas, sino con acciones. Durante demasiado tiempo, las personas con necesidades médicas graves han sufrido en un sistema que nunca fue diseñado para atenderlas", indicó.

El Concejo Municipal aprobó en octubre de 2019 la ley para cerrar Rikers, compuesto por diez edificios, y sustituirlo por cuatro prisiones más pequeñas para 2027. Rikers alberga hombres, mujeres y menores, y está bajo vigilancia federal por orden judicial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la gestión del anterior alcalde, Eric Adams, 48 personas murieron en cárceles de la ciudad o inmediatamente después de ser liberadas, 15 de ellas en Rikers entre 2023 y 2025. Según un informe del Instituto Vera, cinco murieron en 2024, nueve en 2023 y, hasta la fecha en 2026, se han registrado dos fallecimientos.

El comisionado del Departamento de Corrección, Stanley Richards, exrecluso de Rikers con amplia experiencia en sistemas de apoyo comunitario, señaló: "Cuando las personas quedan bajo nuestro cuidado, debemos utilizar todos los recursos a nuestro alcance para satisfacer sus necesidades individuales con compasión, innovación y apoyo eficaz. Brindar atención médica de alta calidad es uno de los servicios más esenciales que podemos ofrecer".

"Aunque este centro sea pequeño, su impacto se extenderá mucho más allá de sus muros, contribuyendo a dar forma a un nuevo modelo de atención penitenciaria", agregó.

Por su parte, Mamdani indicó que la unidad abre tras años de retrasos, reflejando un renovado interés en implementar mejoras prometidas al sistema de salud penitenciaria.

La administración también planea abrir otras unidades en los hospitales Woodhull, en Brooklyn, y North Central Bronx, en El Bronx, con 144 y 92 camas respectivamente.

Estos centros atenderán principalmente a pacientes con importantes necesidades de salud mental, ampliando el acceso a la atención y reforzando el plan de cierre definitivo de Rikers Island.