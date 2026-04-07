Más de 30 países evalúan planes para una futura coalición internacional militar en Ormuz

Durante la reunión telemática, coordinada desde la sede del Cuartel General de las Fuerzas Armadas Británicas en Northwood (noroeste de Londres), los participantes exploraron "medidas apropiadas para una coalición internacional" en el estrecho de Ormuz una vez hayan cesado las hostilidades, según informó el Ministerio de Defensa británico en la red social X.

"Planificadores militares, aliados y socios de más de 30 naciones participaron hoy en la conferencia de planificación virtual, coordinando las medidas necesarias para garantizar el acceso futuro a un estrecho de Ormuz seguro y accesible", escribió en una publicación posterior.

Si bien no han trascendido detalles del contenido de la conferencia, el Ministerio de Defensa británico punlicó un breve vídeo donde se puede ver a varios representantes de las fuerzas armadas británicas participando en el encuentro y tomando notas.

La reunión de este martes, de carácter técnico y enfocado en el ámbito militar, sigue al encuentro también virtual del pasado jueves con más de 40 países y presidida por la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper.

En aquella reunión, los países participantes acordaron trabajar con la Organización Marítima Internacional (OMI) para liberar 2.000 buques con 20.000 marineros a bordo varados en el estrecho de Ormuz, así como para tomar "todas las medidas económicas y diplomáticas posibles" para restablecer el tránsito en este paso estratégico, por el que pasa el 20 % del tráfico marítimo de petróleo.

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El citado estrecho, de enorme valor estratégico, fue bloqueado por Irán a raíz del inicio de las hostilidades de Estados Unidos e Israel contra su territorio el pasado 28 de febrero, que detonó la guerra, lo que provocó que el precio del petróleo se disparara.

El presidente Trump ha dado a Teherán hasta las 20.00 hora local de Washington de hoy (las 00.00 GMT del miércoles) para llegar a un acuerdo que permita acabar con el bloqueo en Ormuz, bajo amenaza de bombardeando su infraestructura eléctrica y civil hasta aniquilar "toda una civilización", si no se produce la reapertura.