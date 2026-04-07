Meloni carga contra varios medios italianos por intentar vincularla con la mafia

La mandataria señaló a la llamada "redacción única" de medios como Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage y el programa televisivo Report, tras la publicación de una imagen en la que aparece junto a un individuo presuntamente vinculado a la mafia.

Meloni denunció, a través de un mensaje en su cuenta de X, que estos medios intentan sostener una tesis "insólita" sobre su supuesta cercanía a ambientes delictivos, recurriendo incluso a su entorno familiar para respaldarla.

En particular, criticó lo que calificó como una "pirotécnica conexión" con el pasado criminal de su padre, condenado por narcotráfico.

"Pero estos imparciales y honestos periodistas saben muy bien que con mi padre he interrumpido toda relación a la edad de 11 años", ironizó la mandataria en su mensaje.

Además, la líder de Hermanos de Italia (FdI) subrayó que, tras décadas de actividad pública, existen "decenas de miles de fotos" en las que aparece con ciudadanos que simplemente le piden un selfie, algo que calificó como habitual "para cualquiera que haga política y esté entre la gente".

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Esta polémica se produce apenas dos semanas después de que el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro (FdI), presentase su dimisión después de que los medios destapasen que compartía una empresa con la hija de un conocido mafioso.

Meloni reivindicó el trabajo de su Ejecutivo en la lucha contra el crimen organizado y señaló que, mientras otros "liberaban" de las cárceles a los capos mafiosos con la "excusa" de la pandemia, ellos los arrestan y los mantiene dentro "con la cárcel dura".

"Mi compromiso contra toda mafia es cristalino, coherente, duradero. Y lo que hemos hecho en el gobierno es la prueba de ello", sentenció.

Por último, volvió a cargar contra esos medios: "Todo sirve para echar fango al ventilador y hacer de caja de resonancia mediática a los intereses de partido. Ningún periodismo, solo política".

"Poco importa. No soy una persona que se deje intimidar por los escuálidos ataques de gente de mala fe", concluyó.