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07 de abril de 2026 - 11:05

Mercado petrolero, expectante al ultimátum de Trump: precios superan barrera simbólica

Bolsa de Nueva York. El mercado petrolero, expectante al ultimátum de Trump: precios superan barrera simbólica.
Bolsa de Nueva York. El mercado petrolero, expectante al ultimátum de Trump: precios superan barrera simbólica.140552+0000 CHARLY TRIBALLEAU

HONG KONG. Los precios del petróleo superan barrera simbólica. El mercado petrolero está expectante al ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio internacional de crudo y tránsito de hidrocarburos del Golfo.

Por AFP

Los dos contratos principales, el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) y el Brent del mar del Norte, operaron en alza y se mantuvieron arriba de la barrera de 110 dólares el barril.

El WTI subía 2,6% a 115,34 dólares, su nivel más alto en un mes, mientras el Brent aumentaba 1,3% a 111,24 dólares.

Las bolsas en Asia y Oceanía operaron mixtas el martes, con bajas en las de Tokio, Singapur, Manila y Jakarta.

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Tendencia en Wall Street

Por el contrario, las de Shanghái, Sídney, Seúl, Wellington y Taipéi subían siguiendo la tendencia positiva de Wall Street, que comenzó la semana en alza por la esperanza de un alto el fuego en Oriente Medio.

Trump advirtió el lunes que destruirá este martes infraestructuras de Irán si no abre esta noche el estrecho de Ormuz, por donde transita 20% del crudo mundial.