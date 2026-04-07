México prosigue extrayendo agua de la mina en la que permanecen atrapados tres mineros

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal informó este martes que el sistema de achique a agua desplegado ha sido "optimizado" gracias al montaje de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal, lo que repercutirá en los tiempos de evacuación hídrica en el área de trabajo.

"Actualmente, el sistema sostiene un caudal de extracción de 9,5 litros por segundo, lo que equivale a un volumen desalojado de 34.200 litros por hora, manteniendo la estabilidad del flujo de salida de agua", explicó la SSPC.

Asimismo, se instalaron dos genéfonos -dispositivos de telefonía sin necesidad de energía externa o baterías- para mantener una "comunicación confiable" con los equipos de extracción.

De forma paralela, las autoridades mantuvieron sesiones informativas con los familiares de los tres mineros atrapados para "mantenerlos al tanto de los trabajos realizados y del programa de acciones técnicas por ejecutar".

En el operativo de rescate participan efectivos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con autoridades de Sinaloa, la brigada USAR y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa.

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El pasado 26 de marzo, las autoridades mexicanas reportaron el incidente ocurrido el día previo, el cual, de acuerdo con la CNPC, ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas. Uno de ellos fue rescatado con vida más de 100 horas después.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).