Ministro colombiano reclama verdad y reparación al ELN por asesinato de su hermano

"Llevo casi 40 años rumiando la manera cómo debo aproximarme a ustedes para reclamarles verdad y reparación. Se trata de un caso que en su momento me devastó personalmente y cuyo impacto en mi familia contuve con mi silencio, replicando con resignación y temor el mutismo de ustedes", expresó Sanguino en una carta dirigida a dos jefes del ELN y al excomandante guerrillero alias 'Gabino'.

El ministro recordó que su hermano era miembro de ese grupo armado y desapareció en junio de 1986 cuando participó en una reunión clandestina con un contacto del ELN en Bogotá y luego viajó al departamento del Cesar (norte) para cumplir un requisito que lo convertiría en miembro de la Dirección Regional del ELN en la capital colombiana.

"Entiendo que una vez allí, en algún campamento de aquel frente guerrillero (Camilo Torres), Juan fue sometido a un mal denominado 'juicio revolucionario', especialmente sumario e injusto.Fue condenado a muerte después de haber sido acusado y supuestamente hallado culpable de infiltración como agente de las fuerzas militares", añadió Sanguino.

El ministro, que en esa época militaba en el ELN, relató que se enteró de la muerte de su hermano dos años y cuatro meses después de que ocurriera.

"Nunca se me aportó verdad de los hechos, ni mucho menos se entregó el cuerpo de Juan o se me informó el sitio de ubicación del mismo (...) Hoy quiero pedirles públicamente que se me otorgue lo que me ha sido negado en estos 40 años de silencio eleno (como se le conoce a la guerrilla)", añadió.

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Por eso pidió al ELN "verdad plena sobre lo ocurrido", la entrega a su familia "de los restos mortales de Juan Antonio" a través de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD) y "la respectiva petición de perdón por este asesinato".