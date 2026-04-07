Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista español

Era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, e impulsó el Museo Picasso de Málaga, ciudad natal del pintor, en el sur de España, que se abrió en octubre de 2003, y que recibe ya 800.000 visitantes al año.

Christine Ruiz-Picasso era presidenta de honor del Museo, junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía (Gobierno regional).

Por su generosidad recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio y el Auditorio del Museo fue bautizado con su nombre para perpetuar su estrecho vínculo con la picacoteca.

Las exequias fúnebres de Christine Ruiz-Picasso, fallecida este lunes, se anunciarán próximamente, añadieron las fuentes.