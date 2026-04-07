Muere un atacante y dos sufren heridas en un ataque contra consulado israelí en Estambul

El ataque, que comenzó en torno a las 12.40 hora local (9.40 GMT) ante el edificio que alberga el consulado israelí, "se investiga de forma meticulosa y en múltiples direcciones", señaló en la red social X el ministro del Interior, Mustafa Ciftci.

El ministro confirmó que aparte del atacante muerto y los dos agresores heridos y detenidos, la policía detuvo luego a otras dos personas por supuestos vínculos con los asaltantes.

Ciftci describió el incidente de hoy como "un ataque contra la policía", sin aclarar si el objetivo de los asaltantes era efectivamente la legación israelí, situada en la séptima planta de un edificio vigilado por un equipo policial.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, indicó que las oficinas consulares de Israel llevaban "sin actividad desde hace dos años y medio".

El Gobierno israelí retiró a su personal diplomático de Turquía por motivos de seguridad a finales de octubre de 2023, después de que el Gobierno turco criticara duramente su ofensiva en Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los tres atacantes llegaron hoy en un coche de alquiler desde Izmit, una ciudad situada a unos 80 kilómetros al este en la provincia vecina de Estambul.

Aparcaron cerca del edificio donde se encuentra el consulado y se acercaron a los vigilantes con mochilas a la espalda y armados con fusiles de asalto, desencadenando un tiroteo que duró varios minutos.

Uno de los atacantes murió y dos quedaron heridos en el intercambio de disparos, mientras que dos agentes sufrieron heridas leves, uno en la oreja y el otro en un pie.

Los dos asaltantes heridos, identificados como Onur y Enes Ç., son hermanos y uno de ellos tenía antecedentes por drogas, informó Çiftçi tras el ataque.

Yunus S., que falleció en el tiroteo, tenía "relación con una organización que explota aspectos religiosos", escribió el ministro, en alusión al carácter yihadista del EI.

Según la emisora Halk TV, el atacante muerto, de 32 años, había pasado tres meses en la cárcel por participar en un homicidio en una riña entre familias.

En 2021, el turco apareció en una lista de personas cuyos bienes fueron congelados por supuestos vínculos con el EI, medida que fue levantada en agosto de 2024.

Esta misma madrugada, la policía turca había lanzado una redada contra las redes turcas del EI, con registros en 39 domicilios de ocho provincias y un balance de 36 detenidos.

No se ha aclarado si el asalto de Estambul tuvo relación con esta redada.

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, condenó el incidente, calificándolo de "pérfido ataque" abortado por la policía y aludiendo a una intención de "perjudicar el clima de seguridad" en el país eurasiático.