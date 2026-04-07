Mueren 12 niños al explotar un proyectil sin detonar en el noreste de Sudán del Sur

El ministro de Información del estado de Alto Nilo, Sunday Pal Riek, dijo a EFE que los niños manipularon el proyectil mientras pastoreaban el ganado por el condado de Ulang, lo que resultó en la muerte de 12 menores que "desconocían el peligro que representan estos restos de la guerra".

Tras la tragedia, Pal Riek advirtió que todavía quedan muchos artefactos sin explotar en zonas rurales, por lo que instó a las comunidades de la zona a mantenerse alerta.

"Seguimos exhortando a las comunidades a que permanezcan cautelosas e informen a las autoridades sobre cualquier objeto sospechoso, ya que estos restos de la guerra siguen siendo peligrosos", añadió.

Por su parte, el familiar de uno de los menores declaró a EFE bajo condición de anonimato que los niños perdieron la vida "instantáneamente" y que decenas de vacas y ovejas también murieron: "Los niños pensaron que era solo un trozo de hierro… Se sentaron encima porque estaba cubierto de paja", lamentó.

Según las autoridades, el proyectil data de la segunda guerra civil sudanesa, cuando las fuerzas gubernamentales y los rebeldes sureños se enzarzaron en un conflicto que duró más de dos décadas, en los que los aviones de combate lanzaron con frecuencia bombas caseras sobre zonas civiles en lo que hoy en día es Sudán del Sur.

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Según Naciones Unidas (ONU), la guerra dejó un legado persistente de minas terrestres y otros artefactos explosivos sin detonar que "siguen causando muertes indiscriminadas".

En las últimas dos décadas, el servicio de la ONU de actividades relativas a las minas ha destruido más de 1,22 millones de artefactos explosivos y 7,3 millones de municiones pequeñas, mientras que sus equipos también han despejado casi 5.000 kilómetros de carreteras y han educado a 7,3 millones de personas sobre estos peligros.