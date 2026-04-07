Muertes vinculadas al frío en EE.UU. aumentaron un 9 % anual durante las últimas 2 décadas

El texto, "Vulnerabilidad social y mortalidad atribuible a temperaturas no óptimas en Estados Unidos: un análisis ecológico a nivel de condado", sostiene entre sus conclusiones que el frío representó la mayoría de los fallecimientos vinculados a la temperatura en ese país.

Tras un análisis de 1.514 condados, que equivale al 95 % de la población adulta de ese país, el equipo investigador halló que la vulnerabilidad social intensificó tanto la mortalidad asociada al frío como al calor.

El informe apunta que el cambio climático representa uno de los mayores desafíos para la salud pública del siglo XXI y recuerda que los extremos de temperatura relacionados con la crisis climática se han vinculado repetidamente con un aumento de las muertes no accidentales a corto plazo.

Si bien el mundo en general se está volviendo más cálido, el cambio climático también ha provocado eventos invernales extremos en EE. UU., con regiones del sur que han experimentado olas de frío inusuales, indica el informe.

En este sentido, resalta que las muertes relacionadas con el frío en ese país han aumentado un 9 % anual durante las últimas dos décadas.

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A nivel nacional, el informe estima que 72.361 muertes fueron atribuidas al frío y 6.129 muertes atribuidas al calor anualmente, equivalentes a 40,1 y 3,4 por cada 100.000 personas por año.

De acuerdo con esto, si bien el frío extremo fue responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con la temperatura en EE. UU., la vulnerabilidad social modificó sustancialmente ese riesgo. De esta manera, los condados con mayor vulnerabilidad social presentaron una tasa de mortalidad un 40 % mayor, tanto por calor como por frío, frente a los menos vulnerables.