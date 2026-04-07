Mujer latina de 18 a 44 años, la que más barreras tiene para acceder a sanidad española

Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra este martes, Médicos del Mundo elaboró el IV Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud, que coincide con el lanzamiento de su iniciativa 'Día Mundial de la (casi) Salud', para visibilizar que la universalidad del sistema sanitario español sigue sin estar totalmente garantizada, y pone el foco en una idea clave: la sanidad española salva vidas, pero no llega a todas la personas.

"La iniciativa combina orgullo y denuncia. Queremos mostrar nuestro orgullo por la sanidad pública, pero también denunciar las carencias que aún persisten", explica en un comunicado Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo en España.

En el informe, la ONG precisa que en 2025 documentó "un total de 34.545 casos de barreras de acceso que han padecido 12.768 personas. Esto quiere decir que cada persona ha confrontado de media 2,7 barreras".

Sobre el perfil sociodemográfico, explica que la mayoría son mujeres –casi tres a uno respecto de los hombres– en edad adulta pero jóvenes –entre 18 y 44 años– y de procedencia latinoamericana, seguida del norte de África.

Respecto a estas barreras, el estudio explica que más de la mitad fue "la imposibilidad de aportar padrón con una antelación mínima de tres meses". Además, cita barreras informativas, lingüísticas, físicas (vinculadas al transporte), económicas o culturales (entendidas como falta de sensibilidad ante la percepción de los pacientes por su origen sociocultural, y que se produjeron en 3.141 de estos casos).

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Médicos del Mundo denuncia que los datos del informe no revelan un "empeoramiento de la situación sino la continuidad de un grave problema que las autoridades no están abordando debidamente".

Esta inacción repercute en la salud de muchas personas vulnerables con distintas enfermedades, que van desde cáncer a la diabetes o problemas de salud mental.

La sanidad universal se estableció en España en 1986, bajo el gobierno socialista de Felipe González, pero su aplicación plena se ha encontrado con diversas cortapisas. Por ejemplo, en 2012, en plena crisis económicas, el entonces gobierno del conservador Partido Popular (PP), limitó la cobertura sanitaria para personas en situación administrativa irregular.

Médicos del Mundo valora el Real Decreto aprobado el pasado 10 de marzo, que restituye el acceso a la sanidad pública para personas migrantes en situación irregular. "Ahora les corresponde a las comunidades autónomas aplicar el nuevo reglamento, y hacerlo con diligencia y con objetividad, sin sesgos ideológicos y sin interpretaciones restrictivas", advierte, ya que la sanidad en España la gestiona los gobiernos regionales.