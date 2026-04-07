Panamá evalúa el puente más antiguo del Canal tras el incendio y mantiene su cierre

"La inspección terminó. Los ingenieros estarán dando sus apreciaciones y los hallazgos para entonces poder transmitirlo a los niveles superiores correspondientes y por supuesto a la población", afirmó en declaraciones a la prensa el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith.

La inspección, realizada de manera conjunta por el Ministerio de Obras Públicas, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Sinaproc, la Autoridad del Canal de Panamá y el Ministerio Público (fiscalía), incluyó el uso de drones para detectar posibles deformaciones en la estructura, así como una revisión desde la pasarela inferior para examinar la capa asfáltica y las juntas internas del puente.

Según explicó Smith, lo más importante en este momento es verificar "cómo está la estructura" del puente y después podrán "tomar una decisión más sesuda, más basada en elementos científicos" sobre si es "funcional y bajo qué condiciones podría reabrirse".

"Hasta el momento no hay una hora establecida" para anunciar una decisión, subrayó, e insistió en que la medida de cerrar el puente "es la más responsable".

El siniestro, que dejó un muerto y dos heridos leves, ocurrió la tarde del lunes cuando se incendiaron varios camiones de cisterna en la parte inferior de las estructuras del puente, lo que desencadenó una situación de emergencia por la cercanía de varios depósitos de combustible.

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Por ahora continúa la investigación sobre las causas del incidente, de la cual se esperan conclusiones que permitan reforzar las medidas de prevención, especialmente en lo relativo al transporte de materiales peligrosos.

Tras el corte del puente, inaugurado en 1962, la Ciudad de Panamá amaneció este martes con un denso tráfico, mientras se implementó la inversión de carriles en dirección hacia la capital para agilizar la circulación.

Las autoridades desplegaron un operativo para facilitar el flujo vehicular desde la contigua provincia de Panamá Oeste, convertida en un área de ciudades dormitorio con un crecimiento sostenido debido al desarrollo de viviendas a menor costo.

Según un comunicado de la Policía Nacional de Panamá, difundido en redes sociales, la tarde de este martes se mantendrá la inversión de carriles en el Puente Centenario, el segundo puente vehicular permanente construido sobre el Canal, para agilizar el tráfico que se dirige de regreso hacia Panamá Oeste tras la jornada laboral.