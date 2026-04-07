Partido de fallecido candidato presidencial peruano pide votar por exministro de Castillo

En un comunicado compartido en sus redes sociales, el PTE Perú indicó que su Comité Ejecutivo Nacional ha tomado esta "decisión histórica" en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad del expresidente Castillo, sentenciado a once años y cinco meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado en 2022.

Por ese motivo, el partido de Becerra, que figura en el apartado de "Otros" en las encuestas con menos de uno por ciento de intención de voto, señaló que han decidido respaldar la postulación de Sánchez, del partido izquierdista Juntos por el Perú, por "la recuperación de la democracia y por la libertad del presidente Pedro Castillo", la principal promesa de campaña de ese candidato.

En tal sentido, el PTE Perú convocó a los peruanos a votar el próximo domingo por el exministro de Castillo como "expresión de unidad, lucha y compromiso con las grandes mayorías", así como por su lista de candidatos a Senadores, Diputados y Parlamento Andino.

"Esta unidad es indispensable para derrotar al pacto mafioso que usufructúa el poder en contra del pueblo peruano", afirmó.

El candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente de tránsito en plena campaña electoral en marzo pasado, tras lo cual el número de postulantes a la presidencia de Perú se redujo a 35, incluido uno prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón del partido Perú Libre, que en las elecciones del 2021 presentó a Pedro Castillo como su postulante y posterior vencedor de los comicios.

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A su vez, Sánchez figura quinto en intención de voto, según las últimas encuestas publicadas en Perú, que ubican primera a la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con 14 % de preferencias, seguida por el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) con 9 %, y el ultraderechista exalcalde de Lima Rafael López Aliaga con 8 %.