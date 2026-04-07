Perú conversa con Arabia Saudí y Omán sobre la "delicada situación" en Oriente Medio

De Zela sostuvo los diálogos con el príncipe saudí Faisal binFarhan Al Saud y con el omaní Badr bin Hamad Al Busaidi.

"En el curso de las conversaciones con ambos cancilleres, De Zela recibió la información sobre la delicada situación que se vive en Medio Oriente y la posibilidad de que los acontecimientos puedan agravarse", precisó su despacho en el comunicado.

El ministro también lideró este martes una reunión del Comando de Crisis del Medio Oriente de la Cancillería, donde se evaluó "la preocupante situación" en la zona de conflicto y los jefes de las misiones diplomáticas peruanas en la zona informaron sobre las acciones de asistencia y atención desplegadas en favor de los connacionales.

Durante la sesión, realiza de manera telemática, De Zela reiteró a los jefes de las misiones que se deben mantener abiertos los canales de comunicación con los peruanos residentes en la zona para brindarles el apoyo que requieran.

El ministro también pidió que se les recuerde que evalúen su salida hacia zonas seguras.

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Los funcionarios aseguraron que se mantienen "en alerta constante" y en coordinación constante con las cancillerías de la región, con el objetivo de facilitar los trámites migratorios de peruanos que puedan requerir su evacuación a través de pasos fronterizos habilitados.

La Cancillería informó el sábado pasado que los primeros cinco peruanos evacuados desde Irán, entre ellos tres menores de edad, ya se encontraban en Turquía, a la espera de ser trasladados "a un tercer país seguro".

La información oficial precisó que se trataba de una madre con sus tres hijos menores de edad y un estudiante, quienes fueron recibidos en Turquía "gracias a los esfuerzos" de la embajada y la sección consular peruana en Ankara.

El pasado 24 de marzo, Perú recomendó a los nacionales residentes en los países afectados por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos que extremen sus precauciones, y que, en caso de que su permanencia no sea esencial, evalúen "la conveniencia de salir hacia un país seguro".