Proponen en Georgia poner el nombre de Trump al puerto más profundo del mar Negro

"El puerto de Anaklia puede desempeñar un papel clave en la seguridad de la región del mar Negro y en la diversificación de las rutas energéticas y económicas", afirmó el político en una rueda de prensa.

Según Rujadze, "junto con el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, el puerto de Anaklia es el único proyecto a gran escala que se ajusta a las prioridades estratégicas de la Administración de la Casa Blanca con respecto a Georgia".

Asimismo, hizo un llamamiento para "impedir el dominio estratégico de los intereses rusos y chinos sobre este puerto".

En opinión de Rujadze, tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Azerbaiyán y Armenia para la construcción de la 'Ruta Trump', que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de Armenia, el puerto de Anaklia debería también llevar el nombre del presidente estadounidense, ya que es una continuación de ese proyecto.

El Gobierno georgiano anunció hace dos años que había elegido al consorcio China Communications Construction Company Limited y China Harbour Investment para construir el puerto marítimo más profundo del mar Negro, en un concurso en el que también participó la compañía suiza-luxemburguesa Terminal Investment Limited Holding.

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El puerto, valorado en 2.500 millones de dólares, ocupará una superficie de 400 hectáreas (4 kilómetros cuadrados) y podrá recibir navíos con un desplazamiento de hasta 100.000 toneladas, como los puertos de Shanghái o Singapur.

Está previsto que el primer barco atraque en Anaklia en 2029.