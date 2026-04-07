Republicanos mantienen el escaño de Taylor Greene tras votación especial en Georgia (EEUU)

El triunfo de Fuller, respaldado públicamente por Donald Trump, se produjo frente al demócrata Shawn Harris en un distrito tradicionalmente republicano, donde los demócratas nunca han tenido opciones reales de victoria.

La contienda exigió una segunda ronda después de que ningún candidato alcanzara la mayoría en la primera votación de marzo.

Taylor Greene dejó su plaza vacante en noviembre de 2025, tras meses de confrontaciones con Trump, debido a su postura crítica sobre el caso Epstein.

La exrepresentante, una figura importante dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA), dijo que fue "recahzada por la élite política" y el mandatario le respondió tachándola de "traidora" y "excéntrica".

Con esta victoria, Fuller completará el mandato de Greene hasta enero de 2027 y aportará un voto seguro a los republicanos en la Cámara, beneficiando directamente al presidente de la Cámara, Mike Johnson.

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De acuerdo con el medio especializado Político, la campaña de Fuller contó con un fuerte respaldo financiero de grupos externos alineados con el Partido Republicano, que gastaron más de un millón de dólares, mientras que Harris recibió muy poco apoyo nacional y sus recursos fueron limitados a unos 300.000 dólares.