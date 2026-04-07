Rubio anuncia la liberación de la periodista estadounidense secuestrada en Bagdad

Rubio agradeció, en un mensaje en su cuenta oficial de X, al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial Iraquí por "ayudar asegurar la liberación".

El jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que Kittleson había sido detenida por la organización terrorista Kata'ib Hezballah, el pasado 31 de marzo cuando circulaba por las calles de la capital iraquí.

Antes del anuncio de Rubio, el portavoz y responsable de seguridad del grupo, Abu Mujahid al Aasaf, indicó en un comunicado difundido en su canal de Telegram que "en reconocimiento a la postura patriótica del primer ministro saliente (Mohamed Shia al Sudani), hemos decidido liberar a la acusada estadounidense, Shelly Kittleson, con la condición de que abandone el país de inmediato".

Además, advirtió de que esta "iniciativa no se repetirá en los próximos días", dado que se encuentran actualmente en un "estado de guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam".

Kata'ib Hizbulá forma parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un grupo paraguas que opera bajo el Gobierno iraquí pero mantiene fuertes vínculos con Irán y está considerada como una de las milicias más poderosas de Irak.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kittleson, que vive en Italia, es una experimentada periodista independiente que ha trabajado en varias zonas de conflicto, como Afganistán y Siria, y trabajó para medios como la agencia italiana ANSA y el diario digital estadounidense ‘Al Monitor’.

Un periodista amigo de Kittleson afirmó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que ella se alojaba sola en un modesto hotel en la zona de Saadoun y que se reunieron aproximadamente una hora antes de su secuestro, el 31 de marzo.

Irak concentra el 10 % de los 90 periodistas desaparecidos en todo el mundo, y antes del secuestro de Kittleson, dos periodistas extranjeros y siete iraquíes estaban desaparecidos en el país, todos ellos confirmados o sospechosos de haber sido secuestrados.

El último periodista estadounidense secuestrado fue Steven Sotloff, quien fue capturado en Siria en 2013 y asesinado en 2014, según el CPJ.