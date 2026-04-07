Sequía, viviendas turísticas y sobreexplotación del suelo: la crisis de los lagos de Chile

El pasado mes de diciembre, el lago Vichuquén, situado en la región del Maule, a unos 250 kilómetros de Santiago, se convirtió en noticia tras detectarse un aumento masivo de nutrientes que proliferó con bacterias, llegando a encontrarse animales muertos y cerrando el paraje natural durante toda la temporada estival.

La región sufrió un golpe económico importante ya que el lago había ejercido históricamente como potencia financiera, tanto a nivel turístico como de explotación forestal, algo que la comunidad científica ahora reprocha ante la mala gestión ecológica de los lagos, fundamentales en la orografía de Chile.

El director ejecutivo de la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) de Chile, Ezio Costa, una ONG dedicada a la justicia medioambiental en el país, declaró a EFE que “la acumulación de material orgánico domiciliario y residuos de la agroindustria son las causas principales” del mal estado del lago, una negligencia ecológica sin fiscalizar.

“Que los suelos que rodean en el lago hayan sido destinados de manera intensiva a actividades productivas ha ido produciendo el problema durante décadas. Respecto de la actividad turística, una mayor carga de personas genera mayor presión sobre el ecosistema, pero el punto relevante es saber cuál era el aporte en términos de residuos orgánicos”, desarrolló.

Chile cambió su legislación en 1974, con un decreto que atrajo la atención de muchos de los habitantes de las cuencas de los lagos ante el “oro verde”, un cambio de uso del suelo en el que se priorizaría las plantaciones de pino y de eucalipto, foráneas, para obtener mayor rendimiento.

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Magdalena Fuentealba, profesora asistente del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile y que realizó su tesis de doctorado en el Lago Vichuquén, afirmó que la crisis se daba por un “exceso de nutrientes directamente vinculado a los cambios de uso y cobertura del suelo” que daba “bonificaciones a las plantaciones de pino reemplazando al bosque nativo”.

Esto, sumado al aumento de viviendas turísticas o vacacionales, en las que no se fiscalizan los desechos o el alcantarillado con exactitud, generaron un masivo aumento de nutrientes que invalidó el lago.

Desde el Instituto de Biología Integrativa de Chile, Rodrigo Gutiérrez, su director alterno, alerta de que esto “puede pasar en otros lugares” y que “no es el único caso en Chile”.

“El problema del cambio del uso de suelo en la cuenca del lago era previsible. Se había advertido. Se veía hace tiempo. No es el único caso en Chile. Puede pasar en otros lugares y da un poco de frustración no haber tomado medidas antes”, alertó a EFE.

Lagos como el de Villarrica, en la región de La Araucanía, a 750 kilómetros de la capital, o el de Llanquihue, próximo a la ciudad de Puerto Montt, al sur del país, también se encuentran en un gran riesgo, según los académicos.

La situación medioambiental de los lagos de Chile coincide con un cambio de gobierno y de secretarias regionales del Ministerio de Medio Ambiente tras la toma de posesión del ejecutivo de José Antonio Kast el pasado 11 de marzo.

Dos de las primeras medidas del Gobierno ultraderechista fue retirar 43 decretos medioambientales de la Administración anterior y anunciar que uno de sus principales objetivos era acaban con lo que denominó los obstáculos de la permisología para privilegiar la inversión empresarial e industrial, especialmente en construcción y minería.

Pero también emitió un comunicado afirmando que tomarían medidas para fiscalizar y mejorar la situación del lago Vichuquén tras la crisis acaecida el pasado verano.