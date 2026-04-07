Sotheby's hace historia con la subasta Gunzburg que incluye piezas de Lalane

La subasta, que la Sotheby's ha titulado como 'Design Masters' ('Maestros del Diseño'), cuenta con piezas excepcionales de mobiliario y artes decorativas que tenía el piso neoyorquino de la pareja. Las piezas estarán expuestas al público del 10 al 21 de abril en el edificio Breuer de Nueva York y se subastarán el próximo 22 de abril, según señala la web de Sotheby's.

La pieza más valiosa es un conjunto de quince espejos de Claude Lalanne, creados originalmente para el salón de música de la residencia parisina de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, y que se estima que alcance un valor de entre 10 y 15 millones de dólares.

Jean y Terry de Gunzburg son una pareja ampliamente conocida en el sector de la belleza y la investigación. Decoraron su apartamento de Nueva York con la ayuda de Jacques Grange y con la consigna “Nueva York por fuera, París por dentro”.

Ella estuvo cuatro décadas vinculada al mundo de la belleza, es fundadora de la firma de cosméticos By Terry y fue directora creativa de Yves Saint Laurent Beauté. Su marido, Jean Gunzburg es un biólogo molecular y celular de renombre internacional, que desarrolló una larga carrera como investigador en sectores relacionados con la biología molecular y oncología, y la biotecnología.

La colección refleja una combinación de Art Déco francés y diseño de posguerra con nombres como Claude y François-Xavier Lalanne, Jean Royère, Alberto Giacometti, Jean-Michel Frank, Alexandre Noll, André Groult, Eugène Printz, Paul Dupré-Lafon, Pierre Chareau, Marc du Plantier, Jean Dunand, Émile-Jacques Ruhlmann, y Armand-Albert Rateau. Aunque pocos conocidos para el gran público, muchos de estos diseñadores están tan cotizados como algunos pintores.

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Los precios de los diseños del matrimonio Lalanne por ejemplo ha experimentado un gran auge en los últimos años. Un mueble bar con forma de hipopótamo firmado por François-Xavier Lalanne fue vendido el año pasado por 31,4 millones de dólares, triplicando las estimaciones.

De los 125 lotes, los más destacados son un sofá y un par de sillones de Jean Royère del modelo 'Ours Polaire', con estimaciones de hasta 800.000 dólares por pieza, una pareja de cómodas de madera tallada de Alexandre Noll con un valor estimado entre los 700.000 y el millón de dólares.

Entre las piezas de François-Xavier Lalanne se encuentra el mencionado conjunto de espejos, dos esculturas de ovejas -con estimaciones de 700.000 y un millón de dólares-, una cubertería, un banco y una lampara, estos tres últimos con precios de salida 80.000, 300.000 y 500,000 dólares, respectivamente.

En una subasta separada, que se celebrará el 5 de mayo, los propietarios también venden varias obras de arte de Mark Rothko -con una estimación entre 10 y 15 millones de dólares-, un móvil de Alexander Calder -entre 5 y 7 millones de dólares- y un cuadro de Agnes Martin, con un estimado de venta de 3-4 millones de dólares.