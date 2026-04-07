Surinam se despide del fallecido expresidente Santokhi con llamados a preservar su legado

Santokhi falleció súbitamente el pasado 30 de marzo, a los 67 años, en el Hospital Universitario de Paramaribo, donde fue ingresado tras sentirse indispuesto.

Gobernó Surinam entre 2020 y 2025 con el Partido Reformista Progresista (VHP, en neerlandés), que desde hace un año lideraba la oposición en el Parlamento tras perder las últimas elecciones.

En el homenaje, Ramdin, quien se desempeñó como su ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que el fallecido expresidente siempre demostró "habilidad política" y era un hombre de "dedicación y disciplina".

El secretario general de la OEA dijo que, como ministro de Relaciones Exteriores, había conocido de cerca a Santokhi y que su objetivo era que Surinam se posicionara en el mapa mundial como un país respetable.

"Debemos seguir construyendo sobre el sólido legado de Santokhi. Era firme en sus convicciones, pero también estaba dispuesto a escuchar consejos", añadió Ramdin.

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Santokhi, exoficial de Policía y noveno presidente de Surinam, es el cuarto exmandatario del país que fallece en poco tiempo, después de Jules Wijdenbosch, Desi Bouterse y Ronald Venetiaan.

La presidenta de Surinam, Jennifer Greelings-Simons, afirmó que, aunque su muerte fue inesperada, se puede decir que Santokhi "cumplió su misión".

Al funeral asistieron también el presidente de turno de Caricom y primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrence Drew; y el presidente de Guyana, Irfaan Ali.

"Era un hombre de consenso. Se centró en la diversidad de Caricom, pero también en los desafíos generales", destacó Drew, quien calificó de "enorme contribución" a la organización regional los seis meses que Santokhi presidió Caricom.

Drew señaló que el fallecido expresidente de Surinam "tenía un enfoque innovador y estableció relaciones con socios no tradicionales dentro de Caricom".

Por su parte el presidente de Guyana, país vecino a Surinam, habló visiblemente emocionado de su relación con Santokhi, a quien calificó de "amigo y hermano".

Ali indicó que la cooperación entre Surinam y Guyana se fortaleció significativamente bajo su liderazgo, especialmente durante el período en que ambos países se estaban convirtiendo en nuevas potencias petroleras.

"Queríamos colaborar, no competir, sino fortalecernos mutuamente con nuestra experiencia", aseguró.

Desde el VHP, el presidente interino del partido, Glenn Oehlers, declaró en el funeral que Santokhi fue "un líder que no rehuyó las decisiones difíciles y siempre antepuso los intereses del pueblo".

"Nos demostró que el liderazgo significa servir, escuchar y actuar con autoridad. Seguiremos construyendo sobre estos cimientos. Su voz ya no se oirá, pero sus palabras nos guiarán, concluyó Oehlers.