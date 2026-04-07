Takaichi dice que Japón tiene asegurado el suministro de petróleo hasta el año que viene

"Japón cuenta con reservas de petróleo para aproximadamente ocho meses, y gracias a los avances en la adquisición alternativa, ahora podemos asegurar el suministro de petróleo más allá de fin de año, manteniendo al mismo tiempo la liberación de reservas al mínimo", dijo la mandataria tras la aprobación en el Parlamento de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2026.

Takaichi explicó que su país ha conseguido asegurar un 20 % de su suministro para abril de fuentes alternativas, que no cruzan el estrecho de Ormuz, y más de la mitad para el mes de mayo.

"En particular, se espera que las compras procedentes de Estados Unidos aumenten hasta aproximadamente cuatro veces las cifras del año anterior en mayo", dijo la líder japonesa.

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha obligado al país a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas y a subvencionar a las petroleras para reducir los precios del combustible, entre otras medidas.

En sus declaraciones este martes, la mandataria aseguró que el país tiene suficiente crudo y derivados del petróleo para evitar disrupciones inmediatas en ámbitos como el transporte o la medicina, y pidió a todos los que tengan problemas para acceder a este tipo de productos contactar con el Ministerio de Economía.