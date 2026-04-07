Telefónica vende su filial mexicana por 389 millones de euros a Melisa Acquisition

En un comunicado, Telefónica explica que este martes Telefónica Hispanoamérica, filial 100 % propiedad de la compañía española, ha alcanzado un acuerdo para la venta a Melisa Acquisition de la totalidad de las acciones que ostenta en Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que constituyen Telefónica México, "representativas, directa e indirectamente, del 100 % del capital de ambas sociedades".

La compañía ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación está alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica.

El importe de la transacción (firm value) para Telefónica México es de 450 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 389 millones de euros al tipo de cambio actual), y el precio correspondiente tendrá los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

Telefónica ha explicado que el acuerdo está sujeto a la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias, según el comunicado de Telefónica.

Para Telefónica, la operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica, pues esta transacción cierra la sexta venta que cierra el presidente de Telefónica, Marc Murtra, desde su llegada a la compañía hace un año.

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Al presentar su plan estratégico el pasado 4 de noviembre, Murtra explicó que prevé culminar la salida de Telefónica de Hispanoamérica en los próximos meses, incluida su presencia en países como México, Venezuela y Chile, en una estrategia que comenzó en 2019 y que ha continuado con el nuevo plan.