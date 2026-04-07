Texas cae un 9,2 % tras aplazar Trump dos semanas ultimátum a Irán si Irán abre Ormuz

Sobre las 18:30 hora de Nueva York (22:30 GMT), los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., restaban 10,47 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112,95 dólares el barril.

El mercado del petróleo registró la mayor caída de los últimos días después de que Trump diera el visto bueno a la propuesta de Pakistán de "detener la fuerza destructiva que iba a enviar a Irán esta noche", si no se llegaba a un acuerdo antes de las 20:00 hora local (00:00 GMT), siempre que Irán acepte la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un ALTO EL FUEGO recíproco!", aseguró Trump en su red social, Truth Social.

Según explicó, el mandatario ha aceptado la propuesta porque Estados Unidos ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" y las negociaciones para "un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio" se encuentran "muy avanzadas".

"Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma", añadió el mandatario antes de asegurar que este problema "de larga data" está "a punto de resolverse".

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El WTI empezó a registrar las primeras caídas después de que Trump asegurara a la cadena Fox News que se encontraba en "negociaciones intensas", cuatro horas antes del plazo, y de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmara que el mandatario estaba estudiando el aplazamiento propuesto por Pakistán.

El mercado del crudo llevaba días sumido en un estado de tensión, y estabilizado encima de los 110 dólares el barril, después de que Trump hubiera elevado el tono y las amenazas contra Irán exigiéndoles la reapertura de Ormuz, pasando de prometer que desatará "el infierno" en el país, al destruir todas las centrales energéticas e infraestructuras como puentes, a amenazar con destruir una civilización.