Tres muertos en ataque ruso con dron contra un minibús en la ciudad ucraniana de Nikopol

"No ha sido un ataque accidental. Es terrorismo a conciencia contra civiles. Contra gente que simplemente se ocupaba de sus cosas", escribió Ganzha en su cuenta oficial.

Otras doce personas resultaron heridas en el ataque, que se produjo cuando el microbús se acercaba a una parada en la que también había gente.

Ganzha había informado previamente de la muerte de un niño de once años en otro ataque ruso con drones contra un pueblo del distrito de Sinélnikove, también en Dnipropetrovsk.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la pasada noche contra el conjunto del territorio de Ucrania un total de 110 drones de larga distancia, entre ellos unos 70 drones kamikaze modelo 'Shahed'.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 77 de los drones rusos, y otros 31 impactaron en catorce localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El parte de este componente del Ejército informó asimismo de la caída de fragmentos de drones interceptados en otros nueve lugares de Ucrania.

Varios drones rusos de larga distancia seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.