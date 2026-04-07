Tribunal de Venezuela le niega la amnistía a una adolescente, denuncia ONG

"La Ley de Amnistía no es una opción que el juez puede aceptar o rechazar libremente. Es obligatoria. Si se cumplen sus condiciones, debe aplicarse", indicó el coordinador general de la ONG, Carlos Trapani, en una publicación en X.

El abogado sostuvo que el tribunal sugiere que por tratarse de terrorismo, la amnistía no puede aplicarse, pero dijo que la ley no funciona así, porque "no excluye delitos por su nombre sino por su naturaleza".

Para afirmar que una exclusión aplica, prosiguió, el juez debía explicar con claridad, demostrando por qué los hechos encajan en esos supuestos estándares jurídicos pero, añadió, que la exclusión "se da por sentada, sin explicación".

"La decisión trata la amnistía como si fuera una opción del juez, pero no lo es. La ley establece que, cuando se cumplen sus condiciones, la acción penal se extingue por efecto de la amnistía y el tribunal debe declarar el sobreseimiento", añadió.

Trapani dijo que el elemento más delicado en este caso es que se trata de una adolescente por lo que cambia el estándar jurídico, ya que en la justicia penal para los menores de edad, el sistema no está diseñado para castigar sino para proteger, educar y favorecer la reintegración y cada decisión debe evaluar cómo impacta en su desarrollo, su salud mental, su entorno familiar y proyecto de vida.

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Además, dijo que cuando un adolescente es señalado por delitos de alta complejidad como el terrorismo es imprescindible preguntarse si ha sido "influenciado, instrumentalizado o utilizado por personas adultas".

"La sentencia no realiza este análisis. No examina el contexto, no identifica posibles relaciones de poder, ni valora si la adolescente pudo haber sido utilizada", sostuvo el activista.

El abogado indicó que en este caso imputar delitos como terrorismo sin un análisis individualizado riguroso y sin considerar estas dinámicas no solo plantea dudas de legalidad sino que puede "constituir una forma de victimización institucional".

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.