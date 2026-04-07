Trump despeja su agenda pública antes de cumplirse su ultimátum a Irán

Trump pasará casi todo el día en "tiempo ejecutivo", según la agenda oficial compartida por su Oficina de Prensa, que también incluye una reunión sobre políticas públicas en el Despacho Oval y una cena con el embajador estadounidense en la India, ambas de momento sin acceso a la prensa.

El encuentro con el jefe de la misión diplomática en Nueva Delhi está previsto a las 19:00 hora local (23:00 GMT), una hora antes de que termine el plazo dado por el presidente a Teherán para que desbloquee el paso por la vía estratégica de crudo, interrumpido por el país persa como represalia a la guerra iniciada por EE.UU. e Israel.

Este lunes, Trump ofreció una extensa rueda de prensa de más de una hora en la Casa Blanca sobre la situación del conflicto. Antes de eso respondió preguntas de los periodistas asistentes a un evento de Pascua en la residencia oficial.

Trump advirtió hoy a primera hora que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", según dijo a través de un mensaje en su red Truth Social.

Poco después de este mensaje, Irán habría suspendido las negociaciones con Estados Unidos, informando al mediador Pakistán de que ya no participará en conversaciones para un alto el fuego, según tres altos funcionarios iraníes citados por la cadena CNN.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos e Israel intensificaron este martes los ataques en un esfuerzo por obligar a Irán a abrir el estrecho de Ormuz, sin que estén logrando su objetivo y ahora con las negociaciones suspendidas.

Por otra parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, preguntado este martes por si hay opción de que Irán vuelva a las conversaciones, se limitó a decir: "Tendremos más noticias al respecto más tarde hoy".

Rubio, que recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, en Washington, no respondió a periodistas que le preguntaron si es un crimen de guerra el exterminar "a toda una civilización" tal y como Trump escribió en su red social.

Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, - sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí-, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONGs. EFE