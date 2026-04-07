Un adolescente mata a su profesora de literatura en un colegio de Rusia

"Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, Olesya Baguta, profesora de lengua y literatura rusa en la Escuela Nº5 de Dobrianka, no pudo ser salvada", anunció el gobernador de Perm, Dmitri Majonin, citado por TASS.

Según los testigos, la profesora, de 55 años, y el alumno mantenían una larga disputa, y se trataba de "una venganza personal".

El incidente ocurrió a las 06:00 (hora Moscú) en una calle de la ciudad de Dobrianka, a 53 kilómetros al norte de la ciudad de Perm, desde donde fue enviada la ambulancia.

Baguta fue ingresada en el hospital en estado crítico, mientras que el menor de edad fue detenido y acusado de homicidio.

La escuela, mientras tanto, anunció que continuarían con las clases en formato online.

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Rusia vive una ola de ataques en instituciones educativas, como colegios, universidades y academias por parte de jóvenes y menores de edad.

A mediados de febrero, el Ministerio del Interior de Rusia informó de que habían frustrado 21 ataques contra centros educativos en el transcurso de 2026, una cifra igual al total de ataques frustrados en todo 2025.

Las autoridades rusas culpan de los incidentes a la inteligencia ucraniana, sin embargo, los expertos sobre Rusia llaman la atención en que los posibles focos de radicalización son la guerra, el creciente discurso xenófobo en el país, además del aislamiento social de las generaciones jóvenes rusas, tal y como demuestran algunos de los últimos altercados.

En noviembre pasado, Rusia rebajó la responsabilidad penal hasta los 14 años para los culpables de implicación en actividades terroristas, lo que incluye lanzar cócteles mólotov contra comisariados militares.