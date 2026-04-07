Un atacante muerto y dos heridos en un tiroteo ante el consulado israelí en Estambul

"Eran tres atacantes. Uno ha muerto y dos han quedado heridos y detenidos", dijo el gobernador de Estambul, Davut Gül, que señaló que iban provistos de armas largas.

El gobernador confirmó también que dos policías han resultado heridos.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 12.40 (09.40 GMT) ante el edificio donde está la oficina diplomática, que desde hace más de dos años apenas tiene actividad debido a las malas relaciones turco-israelíes.

Según las primeras informaciones, tres atacantes armados intentaron entrar en el edificio e iniciaron un tiroteo cuando vigilantes de seguridad y policías en la entrada del edificio les dieron el alto.

El Gobierno turco ha abierto una investigación judicial para esclarecer los motivos del ataque.