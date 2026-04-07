Una barcaza con 169 personas, siete menores, llega a la isla canaria de El Hierro

Ninguna de estas personas necesitó ser trasladada al hospital para su atención médica.

De acuerdo con la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 169 personas de origen subsahariano, entre los que viajaban quince mujeres y siete menores de edad.

Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de siete días desde Barra (Gambia).

A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Mali, Guinea-Conakri, Guinea-Bisau, Sierra Leona y Nigeria.

Los tripulantes de esta embarcación, conocida en la zona como cayuco, serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), de El Hierro, donde serán atendidos por miembros de la ONG 'Corazón naranja – Ebrima Sonko' y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros lugares fuera de la isla.

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Este es el segundo cayuco que llega a El Hierro en cuatro días, después del que Salvamento Marítimo trasladara el pasado viernes al muelle de La Restinga a otro, tras ser avistado a unas 8 millas de la costa con 159 personas a bordo, de las que dos fueron derivadas al hospital de la isla.