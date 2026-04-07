Unos 175 empleados rusos evacuados de central nuclear en Irán vuelan a Moscú desde Ereván

"Otros 175 ciudadanos rusos, que llegaron a Armenia procedentes de Irán a través del paso fronterizo de Nurduz-Agarak como parte de otro grupo de empleados evacuados de la central nuclear de Bushehr, partieron en un vuelo de Ereván a Moscú", señaló la misión diplomática, citada por TASS.

La embajada expresó su gratitud a las autoridades armenias "por la amabilidad y rápida respuesta" para los empleados de Rosatom.

Rusia está evacuando a la mayor parte de su personal de la central nuclear que gestiona en la república islámica debido a la amenaza para la seguridad tras varios ataques que golpearon instalaciones adyacentes a la planta y que la semana pasada se cobraron la vida de un guardia de seguridad.

La parte rusa comunicó que la víctima era de nacionalidad iraní, y el director de Rosatom, Alexéi Lijachov, informó que están procediendo con la última etapa de evacuación.

En condiciones normales, la planta opera con alrededor de 600 trabajadores.

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Rosatom señaló que un reducido número de empleados rusos permanecerá voluntariamente en la central para administrar, junto con trabajadores locales, los requisitos mínimos de funcionamiento de las instalaciones nucleares.

La parte rusa ha alertado en múltiples ocasiones del peligro que corre la planta, que ya ha sufrido cuatro ataques.

"La probabilidad de daños, de un posible incidente nuclear, lamentablemente no hace más que aumentar, como lo confirman los sucesos de esta mañana", afirmó la semana pasada Lijachov.