Uruguay impulsa modelo propio con el que busca sacar personas de su situación de calle

En una conferencia de prensa, el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social del país suramericano, Gonzalo Civila, informaron sobre el modelo que llevará el nombre de 3V.

Este buscará "poner al vínculo con las personas primero y trabajar en la recomposición de las redes comunitarias", "promover el acceso a la vivienda" y "actuar sobre condiciones estructurantes de la vida como salud, trabajo y educación".

"Este trabajo implica realizar acciones de atención a la emergencia pero a la vez jerarquizar las respuestas integrales que generan salidas sostenibles a la situación de calle", indicó el documento presentado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Durante la conferencia, Orsi indicó que vivir en la calle no es una opción y dijo que el Gobierno debe resolver un problema "que no es chico".

"No es un problema de unos cuantos cientos ni de unos pocos miles. Es un problema mucho más grande y los números lo indican", enfatizó el mandatario, quien agregó que este no es exclusivamente de Montevideo, sino que es de carácter nacional.

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De hecho, las autoridades puntualizaron que en 2024 fueron atendidas 11.251 personas y que en 2025 dicha cifra se elevó hasta las 13.597. Asimismo, hubo 8.266 plazas con alojamiento disponibles para personas sin hogar.

Orsi detalló que más del 60 % de las personas que se encuentran en situación de calle estuvieron privadas de libertad y estuvieron en el Instituto Nacional de Rehabilitación o en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

También, añadió que hay un problema de adicción y una preponderancia a los problemas de salud, fundamentalmente de salud mental.

Civila, por su parte, apuntó que en 2027 se reemplazará el Plan Invierno por un plan anual que se presentará cada diciembre y que abordará la situación de estas personas durante todo el año.

Otras medidas son continuar con el despliegue de estrategias específicas de captación y traslado de las personas a sitios donde puedan pernoctar, crear una aplicación que permita a la ciudadanía reportar alertas sobre personas en situación de calle, hacer seguimiento de las personas que dejen las cárceles y transformar los centros en nodos sanitarios con equipos especializados en consumo problemático y salud mental.