Vance espera una "respuesta correcta" de Irán antes de vencer el ultimátum de Trump

"Nos sentimos confiados en que podamos obtener una respuesta, ya sea positiva o negativa; vamos a obtener una respuesta de los iraníes para las 20.00 horas (00.00 GMT). Espero que den la respuesta correcta", dijo el mandatario en rueda de prensa en Budapest junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

"Porque lo que realmente queremos es un mundo donde el petróleo y el gas fluyan libremente, donde la gente pueda permitirse calentar y enfriar sus hogares, donde la gente pueda permitirse viajar al trabajo", explicó Vance, de visita en Hungría para apoyar la campaña de Orbán de cara a las elecciones legislativas de este domingo en el país centroeuropeo.

"Eso no va a suceder si los iraníes participan en actos de terrorismo económico. Así que tienen que saberlo: tenemos herramientas en nuestro maletín que hasta ahora hemos decidido no usar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su conducta", advirtió el vicepresidente.

Por otra parte, aseguró que los recientes ataques estadounidenses contra la isla petrolera iraní de Kharg "no constituyen un cambio de estrategia" con respecto a su ultimátum, que sigue vigente hasta las 20.00 hora de Washington.

"(Trump) lo dijo muy claramente: no vamos a atacar objetivos de energía e infraestructura hasta que los iraníes presenten una propuesta que podamos respaldar o no la presenten, pero les ha dado de plazo hasta el martes a las 20.00", aseguró Vance.

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Estas declaraciones se produjeron mientras que Trump aseguraba en un mensaje en su red social 'Truth Social' que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", en referencia a Irán.

"No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", agregó el mandatario estadounidense.