Antigua y Barbuda convoca a elecciones generales el 30 de abril

En un evento público celebrado en la noche del martes ante simpatizantes de su gobernante Partido Laborista de Antigua y Barbuda (ABLP, en inglés), indicó que la orden para llevar a cabo la elección ya se ha dado, acelerando los procesos formales para los comicios.

Browne enfatizó la importancia de la participación civil en las elecciones y urgió a los votantes elegibles a que estén seguros de que están preparados para ejercer su derecho democrático.

"Esta elección representa un momento determinante para nuestra nación. El futuro de Antigua y Barbuda queda en manos de su gente. Insto a todo elector a renovar su tarjeta electoral donde sea necesario y que acuda temprano a votar", sostuvo.

El día para presentar las nominaciones para los diversos puestos políticos será el 13 de abril.

El pasado 27 de marzo, Browne informó de que solicitaría en una misiva al gobernador general, Rodney Williams, disolver el Parlamento para convocar las elecciones generales en abril.

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El mandatario explicó que el Gobierno decidió aconsejar a Williams que disolviera el Parlamento el pasado 1 de abril, mediante un decreto.

En las últimas elecciones generales que se llevaron a cabo el 18 de enero de 2023, ABLP obtuvo nueve escaños, mientras que el resto fueron para el principal partido de la oposición, el Partido Progresista Unido (UPP, en inglés), y a un candidato independiente.