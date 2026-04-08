Australia advierte de que la escalada en Líbano pone en riesgo el alto el fuego

En una entrevista con la radio pública australiana ABC, Wong subrayó que su Gobierno ha pedido explícitamente que el cese de hostilidades se extienda también a territorio libanés y sea respetado tanto por Israel como por el grupo chií Hizbulá.

"Si los combates continúan en Líbano, existe el riesgo de que todo el alto el fuego en la región se vea comprometido", afirmó.

La ministra explicó que Australia impulsó esta posición en las últimas horas y que ha sido respaldada por países del G7 y otros socios internacionales, en un esfuerzo coordinado para evitar una escalada mayor del conflicto.

Wong reconoció que no ha mantenido contactos recientes -en las últimas 12 horas- con su homólogo israelí, pero insistió en que la postura australiana ha sido expresada públicamente con claridad.

"Hay una razón muy pragmática: si Israel no observa el alto el fuego en Líbano, el conjunto de la tregua regional corre peligro, y no queremos que eso ocurra", señaló.

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La jefa de la diplomacia australiana destacó además que la tregua es "frágil", aunque fundamental tanto para la estabilidad internacional como para la economía global, incluido el impacto en los precios del combustible. "Sabemos lo que significa para el mundo y para los australianos cuando repostan", indicó.

En paralelo, Wong defendió la necesidad de proteger a los trabajadores humanitarios y sanitarios en zonas de conflicto, al recordar que Australia lideró una declaración internacional en ese sentido.

"Son lo mejor de nosotros y deben ser protegidos. No deberían estar en riesgo mientras hacen su trabajo", afirmó.