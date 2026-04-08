Australia asegura suministro adicional de combustible ante crisis energética

El acuerdo, alcanzado a través de Export Finance Australia, permitirá a las empresas Viva Energy, en Geelong (sureste), y Ampol, en Brisbane (noreste), incrementar la llegada de combustible al territorio australiano.

"Esto no es negocio habitual; es suministro adicional en Australia", afirmó Albanese en declaraciones a los medios, y precisó que el Ejecutivo tendrá la capacidad de dirigir la distribución de ese combustible, con prioridad para las zonas regionales y áreas con mayores dificultades de abastecimiento.

El anuncio se produce antes del viaje del mandatario a Singapur, donde prevé abordar el acceso a suministros energéticos en medio de la crisis internacional, que afecta especialmente a Australia, dependiente en gran medida de las importaciones de combustible.

Por su parte, el ministro de Energía, Chris Bowen, informó de escasez en distintos puntos del país. Según datos oficiales, Nueva Gales del Sur registra 112 estaciones sin diésel y 24 sin combustible, mientras que en Victoria hay 43 sin diésel y 26 sin gasolina sin plomo.

En Queensland, 32 estaciones carecen de diésel y 23 de gasolina sin plomo, mientras que en Australia Occidental se contabilizan 11 sin diésel y 20 sin gasolina.

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A finales de marzo, el Gobierno australiano anunció un paquete de medidas para hacer frente al encarecimiento del petróleo derivado del conflicto en Oriente Medio, que incluyó rebajas temporales de impuestos al combustible, apoyo a la importación y un plan nacional para garantizar el suministro energético.

Las autoridades también instaron a la población a moderar el consumo de combustible y priorizar el transporte público cuando sea posible, con el objetivo de dirigir los suministros hacia sectores esenciales y regiones más afectadas.