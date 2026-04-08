Berlín calcula entre tres o seis semanas de retrasos logísticos si abre estrecho de Ormuz

"En caso de que los buques pudieran volver a atravesar el estrecho de Ormuz de inmediato, se necesitarían entre tres y seis semanas, desde un punto de vista puramente logístico, para que los buques completaran las rutas de transporte hacia Europa", dijo en una rueda de prensa en Berlín el portavoz adjunto del Gobierno alemán Sebastian Hille, que invitó a tener "expectativas realistas".

"El realismo es imprescindible en varios aspectos. En primer lugar, el proceso de alto el fuego está plagado de grandes incertidumbres" y "en segundo lugar, la reapertura del estrecho de Ormuz llevará tiempo y no supondrá un retorno inmediato a la situación de febrero", agregó.

Hille se mostró convencido de que "pasará tiempo hasta que las reducciones significativas de precios lleguen" al mercado alemán.

"Los costes de transporte seguirán siendo previsiblemente elevados", abundó, en alusión al alza que han sufrido los carburantes en Alemania como consecuencia de la campaña militar contra Irán.

El portavoz del Ejecutivo germano respondió así al ser preguntado sobre las consecuencias del alto el fuego temporal alcanzado entre EE. UU e Irán, después de que el pasado 28 de febrero comenzarán los bombardeos estadounidenses e israelíes contra el país persa.

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Teherán reaccionó a esos ataques con bombardeos de represalia contra una decena de naciones de Oriente Medio y además cerró el estrecho Ormuz, un paso estratégico por el que transita, entre otros recursos, el 25 % del comercio de petróleo mundial.